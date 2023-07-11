Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da geçirdiği trafik kazası sonu şehit oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 19:42, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 19:44
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.