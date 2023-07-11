Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü

Olay, Ceylanpınar'ın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Almas evinin önündeyken, vucüdunun çeşitli yerlerini arı soktu. Fenalaşan Almas, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almas, daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Almas, kurtarılamadı.

Arıya karşı alerjisi olduğu öğrenilen Mehmet Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.