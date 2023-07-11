İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." bilgisi verildi.

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI MESAJ

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında, "NATO Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdik.Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki iş birliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.