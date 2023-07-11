İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi hakkında "Siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı" açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 20:24, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 20:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." bilgisi verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü