İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." bilgisi verildi.