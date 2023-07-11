Umut Nayir Fenerbahçe'de.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertliler milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 20:41, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 20:42
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Umut Nayir, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı.
Ailemize hoş geldin Umut Nayir! 💛💙 pic.twitter.com/ZbmROyYwc5Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 11, 2023