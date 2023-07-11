Satırla yaraladı, 'Yarım kalan işi tamamlayacağım' dedi

Olay, saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokakta meydana geldi. Zekeriya T., iddiaya göre kadın arkadaşı G.A.'ya tacizde bulunan İsmet G. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Zekeriya T., yanında getirdiği satırla kovalamaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Zekeriya T., yakaladığı İsmet G.'ye satırla saldırarak elinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çıkan kavgayı sonlandırırken, yaralı İsmet G., sağlık ekibinin yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

'YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIM'

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T., olayı görüntüleyen basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.