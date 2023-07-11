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Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği

Rusya ve Türkiye arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Andrey Karlov Vakfı ile Samsun'daki bir özel hastane arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 21:53, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 21:54
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Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği


Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, hastane binasında düzenlenen imza töreninde, protokolün her iki ülke insanına hayırlı olmasını diledi. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise kamu ve özel hastaneleriyle Samsun'un sağlık altyapısının güçlü olduğunu söyledi. Samsun'un sağlık kenti olduğuna işaret eden Oruç, "Samsun'da hem kentin insanlarına hem de çevre kentlere en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Yapılacak protokolle Rusya ve Türkiye arasındaki sağlık ve diğer turizm alanlarında, kültürel işbirliğinde Samsun, bu işbirliğinin tek noktası olacak. Bu çalışmamızın Samsun'a sağlık turizmi anlamında ciddi katkıları olacaktır" dedi.

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova da Türkiye ile sağlık, turizm, eğitim ve kültür gibi alanlarda işbirlikleri yaptıklarını belirterek, "Farklı ülkelerdeyiz ama çok fazla ortak noktamız ve ortaklıklarımız var. Sağlık turizmini de daha fazla ileri götürmek istiyoruz. Bugün yaptığımız protokol her iki ülkeye de hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye ilişkileri için kritik önemde
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko da anlaşmanın Rusya ve Türkiye ilişkileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Samsun, Orta Karadeniz bölgesinin en büyük kenti ama Rusya'da bunu kimse bilmiyor. Bu anlaşma ile Samsun'u Rusya'da tanıtmış olacaksınız. Hastaneler ve hekimler arasındaki ilişkiler çok önemlidir. İki ülkenin hastaneleri ve hekimleri bu anlaşma ile işbirliği yapmış olacak. Buraya Rusya'dan ekipler gelecek ve birlikte araştırma yapacak. Samsun'dan da hekimler Rusya'ya giderek araştırma yapabilecek" diye konuştu.

Hastanenin yönetim kurulu başkanı Yakup Yöntem de protokolle cerrahinin güncel konularında işbirliğinin geliştirilmesine izin veren koşulların oluşturulması ve sürdürülmesini amaçladıklarını anlatarak, "Taraflar tıbbi ve cerrahi faaliyetler için koşulların teşvik edilmesi, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili tüm konularda işbirliği yapma niyetindedir. Cerrahinin güncel konuları alanında uluslararası işbirliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi için programlar ve projeler geliştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yöntem ile Karlova arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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