Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangını çıkardığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 07:11, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 07:26
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangınını çıkardığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına alındı.
Şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.