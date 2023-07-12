Vali, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balcı askerlerin durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, hastane başhekimleri ve doktorlardan bilgi aldı.

Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde, Faruk Tanış idaresindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araç çarpışmıştı. Kazada sürücü Tanış hayatını kaybetmiş, 13 asker yaralanmıştı.

Ağır yaralı olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.