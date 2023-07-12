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İlk Evim Arsa'da 145 bölgenin imarı tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim Arsa" kampanyasında hak sahibi 1 milyon kişinin belirlendikten sonra projelendirme çalışmalarına hızlı başladı. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 07:59, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 07:42
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İlk Evim Arsa'da 145 bölgenin imarı tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim Arsa" projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. Çekilen kuralar ile hak sahibi 1 milyon kişinin belirlendiği arsa projesinde zaman kaybedilmeden projelendirme çalışmalarına start verildi. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması devam ediyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışması tamamlandı. 678 projenin taslak imar çalışması, 247 projenin ise mülkiyet tespit işlemleri devam ediyor. Arsaların plan, proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa süreci başlayacak.

KONUTLARA 2 YIL ŞARTI

Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

Merve Safa Akıntürk

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