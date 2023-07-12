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Havacılık liselerine yoğun ilgi var

Havacılık ve uzay teknolojileri meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek. Savunma sanayiinin önemli kuruluşlarında staj ve iş imkanı sunan liseler, geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı. Bu yıl Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki Lisesi'ne 60, Baykar Milli Teknoloji Mesleki Anadolu Lisesi'ne 50 öğrenci alınacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 08:57
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Havacılık liselerine yoğun ilgi var

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla bu yıl ilk kez öğrenci alacak havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki meslek liseleri, özellikle savunma sanayisinin önemli kuruluşlarında staj ve iş imkanı sunuyor. Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul Başakşehir Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu yılki LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre ilk kez öğrenci alacak. Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Tasarım ve İmalat", "İtki Sistemleri" ve "Elektronik Sistemler" olmak üzere 3 ana bölüm yer alacak. Okulun bu 3 ana bölümüne 20'şer öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Öğrenciler, protokoller çerçevesinde TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu (THK) gibi kurumlarda stajlarını yapabilecek ve iş imkanına sahip olabilecek. Bu yıl, İstanbul Başakşehir Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Havacılık ve Uzay Teknolojisi" ile "Bilişim Teknolojileri" bölümlerine ise 50 öğrenci kabul edilecek. Bu okulda da BAYKAR ile imzalanan protokol kapsamında staj ve iş imkanı sunulacak.

YÜZDE 1'DEN ALDILAR

LGS 2022 sonuçlarına göre; Ankara Yenimahalle ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Selçuklu ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik Teknopark Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı.

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