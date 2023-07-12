Kato'da son 500 metre: Müjdenin yeni adresi Yamaçaltı-1 olacak

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalarını hızlandıran Türkiye, petrolde yeni müjdelere hazırlanıyor. Petrol sondajlarında özellikle Şırnak'a ağırlık verilmişti. Bölgede en son Beytüşşebap ilçesinde yer alan Kato Dağı'nda sondaja başlanmıştı. Yapılan sismik taramaların olumlu sonuçlandığı ve çalışmaların hızlandığı Kato Dağı'ndan müjdeli haber gelirse, müjdenin adresi "Yamaçaltı-1" kuyusu olacak.

Edinilen bilgiye göre; Kato'daki sondajda kesin verilerin alınması için 3 bin 500 bin metreye kadar inilecek. Halihazırda sondajın 3 bin metrede olduğu, kalan çalışmanın da 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi. İlk kuyuda, beklenen miktarda rezerv keşfi yapılırsa, bölgede rezerv potansiyelinin anlaşılması amacıyla Yamaçaltı-2 kuyusunun açılması için de çalışmaların hemen başlayacağı öğrenildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-