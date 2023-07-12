İsveç için Meclis'in önünde 2 ihtimal var: Üyelik süreci 1 Ekim'e kalabilir

İsveç'in NATO'ya katılımı üzerinde taraflar arasında sağlanan mutabakattan sonra Türkiye'deki kabul süreci TBMM'nin onayına bağlı olacak. Bu kapsamda, öncelikle İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokol TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'e sunulacak. Ardından Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.

Sonrasında, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin onayına sunulacak.

Protokolün görüşmeleri, Meclis içtüzüğüne göre kanun teklifi görüşmeleri gibi yapılacak. Son aşamada ise protokole ilişkin kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanacak. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra İsveç NATO'nun 32'inci üyesi olacak.