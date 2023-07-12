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Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı

Ekonomik ve savunma sanayiinde uygulanan yaptırımlar kaldırılacak. Türkiye AB üyeliği konusunda desteklenecek. Gümrük Birliği güncellenecek. Uzmanlar "Batı boşa düştü. Hamlemizi yaptık, sıra onlarda" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 08:08, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 08:10
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Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması, uluslararası arenada istediklerini almasını sağladı. Ankara'nın Stokholm'e verdiği vizenin perde arkasında önemli pazarlık yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO zirvesi için Litvanya'ya gitmeden önce "Türkiye'nin AB yolundaki önünü açın biz de İsveç'in NATO için önünü açalım" sözleri hem Stokholm'e, hem NATO'ya hem de AB üyesi ülkelere geri adım attırdı. Uzun süredir 'onayla' baskısı yapılan ancak terörle mücadele konusunda taviz vermeyen Ankara, güçlü oturduğu 3'lü mutabakat masasından istediğini aldı.

YEŞİM ERASLAN-

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