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Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
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Emekliler seyyanen zam alacak mı?

Emeklilere yapılacak yüzde 25'lik zam siyasetin gündeminde yerini koruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere "Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz." yanıtını verdi. Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifinin ise bugün Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 09:00, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 11:30
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Emekliler seyyanen zam alacak mı?

Siyasetin gündeminde emekli maaşı zammı var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liralık artışın emekliye de verilmesini istedi. Emeklilere yüzde 25'lik maaş artışının yeterli ve makul bulunmadığını ifade eden Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİZ"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt gecikmedi.

Bahçeli'nin sözlerine "Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, biz de destekleriz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bakmayın biz ayrı partiyiz dediklerine... Milletçilik ayrı bir şeydir. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Kendi halkının hakkını savunmaktır milliyetçilik." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MEMUR-SEN

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de ek zam talebini gündeme getirdi. En düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını söyleyen Küçükkösen, "Yapılması gereken seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olmasıdır. Yüzde 17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden seyyanen zam yansıtılmadlı." ifadelerini kullandı.

TBMM GENEL KURULU'NA GELMESİ BEKLENİYOR

Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin, bugün Genel Kurul'a gelmesi planlanıyor.

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