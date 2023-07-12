ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı

(12 Temmuz 2023)

2023-YKS: Okul Birincisi Olan Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki Okul Birinciliği Bilgilerini Kontrol Etmeleri

Ortaöğretim kurumlarının 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2023-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-okul sisteminden 11 Temmuz 2023 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında kontrol etmeleri; okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 25 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00'ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan 2023-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI