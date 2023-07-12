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Gram altında yeni rekor

Gram altın (spot), 1627 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışına göre 5 lira yükselen gram, ilk işlem saatlerinde 1629 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 10:32, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 10:38
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Gram altında yeni rekor

Altın, ABD'de haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı çarşamba gününe hem yurt içinde hem de yurt dışında yükselişle başladı.

Çeyrek altın 2661 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, salı gününü 2652 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın yüzde 0,35'lik yükselişle 5323 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10577 lira olan cumhuriyet altını, 10617 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde. Salı gününü 1932 dolardan noktalayan ons, sabah seansında 1941 dolara kadar yükselmişti.

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