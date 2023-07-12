Toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 944 bin 349 ton oldu

Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: 108,6 milyar dolara çıktı
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Öğretmenler öğrencilerin geleceği için mesaide
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Gram altında rekor! 1.623 TL'ye yükseldi
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Bahçeli'den 'emeklilere de seyyanen zam yapılsın' çağrısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 944 bin 349 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 944 bin 349 tona çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 10:30, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 10:40
Yazdır
Toplanan inek sütü miktarı mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 944 bin 349 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 5,9 yükselerek 944 bin 349 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 4 milyon 403 bin 163 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 düşerek 115 bin 382 tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 654 bin 751 tona yükseldi.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 6,4 artarak 104 bin 691 tona, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 1,3 yükselerek 465 bin 781 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi mayısta yıllık yüzde 12,6 artarak 67 bin 235 tona, ocak-mayıs döneminde de yüzde 7,5 artışla 317 bin 885 tona ulaştı.

Mayısta ayran üretimi de yüzde 8,4 artarak 72 bin 177 ton, tereyağı üretimi yüzde 11,7 yükselerek 8 bin 426 ton oldu. Ocak-mayıs döneminde ise ayran üretimi yüzde 6,2 artarak 312 bin 599 tona çıkarken, tereyağı üretimi ise yüzde 17,9 azalarak 39 bin 290 tona geriledi.

Nisanda 879 bin 602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta yüzde 7,4 artarak 944 bin 349 ton oldu.

Aynı dönemde 122 bin 660 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 5,9 azalışla 115 bin 382 ton olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber