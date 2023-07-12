Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 10:40, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 10:41
Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Sadık Dedecan (29) açıkta bırakılan kabloya temas edince elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Dedecan, ambulansla kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Dedecan, kentte sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınıyordu.