Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

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