Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
KDV'deki artışın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 11:12, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 11:13
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.