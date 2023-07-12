Dolar günü 26,15 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,15 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 17:38, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,1080
|26,1090
|26,1490
|26,1500
|Avro
|28,6770
|28,6780
|29,0250
|29,0260
|Sterlin
|33,6840
|33,8300
|34,0100
|34,1590
|İsviçre Frangı
|29,5840
|29,7320
|30,1670
|30,3180
|ANKARA
|ABD Doları
|26,0780
|26,1580
|26,1190
|26,1990
|Avro
|28,6370
|28,7170
|28,9850
|29,0650
|Sterlin
|33,6240
|33,8340
|33,9500
|34,1600