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FETÖ tutuklu yakınları ile KHK'lıların nakit yardımı ile alışveriş kartı dağıtımı deşifre edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin 15 aylık takibi sonucu, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile ihraç edilmiş FETÖ mensuplarına, örgütten kopmalarını engellemek için kuryeler aracılığıyla yapılan nakit para ve alışveriş kartı dağıtımı deşifre edildi- Şehit polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, güncel finans yapılanmasında genellikle geçmişte FETÖ içinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış kişilerin tercih edildiği belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 11:22, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 11:38
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FETÖ tutuklu yakınları ile KHK'lıların nakit yardımı ile alışveriş kartı dağıtımı deşifre edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasının engellenmesine yönelik oluşturulan özel ekip, 15 aylık takip sonucu örgütten kopmaları durdurmak için kuryeler aracılığıyla yapılan nakit ve alışveriş kartı dağıtımını deşifre etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik özel bir ekip kuruldu.

Silahlı terör örgütü mensubu olup hüküm giyerek cezaevinde yatan kişilerin aileleri ile terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından işlem görmüş özel sektör çalışanları ve kamu kurumlarından ihraç edilen kişilerin örgütten kopmalarını engellemek ve örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağlayan zanlıların tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar 15 ay sürdü.

Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi polis memuru Varol Tosun'un adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı yakalanırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 750 market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 155 mermi, 24 av fişeği ile 494 bin 500 lira, 29 bin 903 dolar ve 5 bin 520 avro nakit para ele geçirildi.

- Para dağıtımı özel kuryeler ile yapıldı

Operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen 40 bin satır veri içinden 52 milyon liralık para hareketini inceleyen uzman ekipler, terörizmin finansmanı kapsamındaki para hareketlerini ayıklayıp delillendirirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) temin edilen 1 milyon 700 bin satır HTS verisinin incelenmesi sonucu da hedef şüphelilerin irtibatları, buluşmaları ve örgütsel ilişkileri ortaya çıkarıldı. Özel ekip, finans sağlamak amacıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtıldığı ve bu dağıtımın ülke genelinde yapıldığı tespitinde bulundu.

Örgüt mensuplarına ve yakınlarına nakit paranın kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığını belirleyen polis, kuryelerin terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın kuryeleri gibi hareket ettiklerini ve teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıklarını tespit etti.

Dosya kapsamında üç ayrı para teslimatını gizlilik içinde takip eden ekipler, şüphelilerin ayrıca yurt dışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına, kaçarken ihtiyaç duyabilecekleri tokluk ilacı gibi malzemeleri temin ettiklerini, aranan örgüt mensuplarına yer temini sağladıklarını belirledi.

Örgütün, güncel finans yapılanmasında genellikle geçmişte FETÖ içinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış kişileri tercih ettiği, örgüt mensupları ve ailelerine nakdi yardım ve alışveriş kartlarını teslim eden şüpheliler arasında geçmiş yıllarda örgütün TSK ve emniyet mahrem yapılanmasında görev yapmış mahrem imam, doktor ve "ser doktor" gibi sözde yönetici seviyede bulunan kişiler ile kamudan ihraç bürokratların bulunduğu tespit edildi.

Örgütün tutuklu ve hükümlü olanlar ile tahliye olanların yanı sıra kamu görevlerinden açıkta bulunanlar ve yakınlarına dair ödenek planlaması yaptığı, nakit para teslimlerinde kuryelerin ve finansör örgüt yöneticilerinin polis takibine karşı duyarlı oldukları, örgüt mensupları hakkındaki adli işlemlerin takip edildiği özel ekibin çalışmalarıyla deşifre edildi.

Terör örgütünün polis operasyonları sonrası yönetici seviyede eleman temininde zorlandığı için ikiz görevlendirmeler yaptığı, dağıtım yoğunluğunun, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile açıkta olan örgüt personeli ve "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklananlarda yaşandığı polisin operasyonuyla ortaya çıktı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda şehit oldu

Operasyona adı verilen şehit polis memuru Varol Tosun, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarının Ankara Emniyet Müdürlüğünü hedef alan saldırıları sırasında vurularak şehit edilmişti.

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