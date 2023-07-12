FETÖ'nün eğitim koçları örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel ders vermiş
15 Temmuz hain darbe girişiminde halkı hedef alıp bombalar yağdıran Fetullahçı Terör örgütünün tüm yaşananlara rağmen yapılanma faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. Antalya merkezli 5 ilde yapılan operasyonda örgütün kurduğu "Eğitim koçluğu" biriminde örgüt üyelerinin çocuklarına örgütsel eğitim verdiği, cezaevinden çıkan ve ihraç olan emniyet mensuplarını da örgüte yeniden kazandırmak için faaliyet yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda eğitim koçluğu yapan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma faaliyetlerini devam ettirdiğini belirledi.
İhraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, tespit edilen 24 zanlının FETÖ üyeliği suçundan yakınları cezaevinde olan kişilere "Maişet" adı altında belirlenen miktarlarda destek sağladığı, cezaları kesinleşen örgüt üyelerini illegal yollardan yurtdışına kaçmaları için öncü ve artçılı şekilde araçlarla Edirne iline götürerek kaçmalarına yardımcı oldukları belirlendi.
EĞİTİM KOÇLUĞU BİRİMİ KURMUŞLAR
Örgüt üyelerinin, FETÖ ile bağlantılı ailelerin çocuklarının örgütle iltisaklı öğretmenler olan eğitim koçlarına teslim ederek özel ders adı altında örgütsel ders verdikleri, cezaevinden yeni tahliye olan örgüt üyelerinin tekrar örgüt içerisinde görev almalarına yönelik çalışmalar yürüttükleri, ihraç emniyet mensuplarını da tekrar örgüte kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından örgütün Antalya merkez ve Kumluca yapılanması içerisinde aktif olarak yer aldıkları belirlenen 24 şüphelinin yakalanması için Antalya, Ankara, Manisa , Denizli ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Halit TURAN