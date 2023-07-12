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TİHEK ve emlakçılar, satılık ve kiralık konutlardaki fahiş fiyatları ele aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitli Kurumu (TİHEK) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odasınca (ATEM), satılık ve kiralık konutlarda fahiş fiyatlar ile gayrimenkul sektöründeki problemlerle ilgili eğitim programı düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 13:08, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 13:25
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TİHEK ve emlakçılar, satılık ve kiralık konutlardaki fahiş fiyatları ele aldı

Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, ATEM ile imzaladıkları protokol kapsamında, insan hakları noktasında eğitimler vermeye devam edeceklerini söyledi.

Barınma hakkının insan onuruna uygun şekilde icra edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, mülkiyet hakkının yaşam ve hürriyet hakkıyla birlikte üç temel haklardan biri olduğunu anımsattı.

Başkan Muharrem Kılıç, hiçbir hak ve özgürlük alanının sınırsız olmadığını dile getirerek, haklarla eş zamanlı şekilde yurttaş sorumluluğunun da unutulmamasını istedi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam da insan hakları temel prensipleri arasında mülkiyet hakkının olduğunu söyledi.

Mülk sahiplerinin mülklerini istedikleri gibi satabileceklerini belirten Akçam, gayrimenkul sektöründe yaşanan eşitsizlikler, fahiş fiyat artışları ve sorunların konunun uzmanları tarafından detaylı şekilde ele alınacağını bildirdi.

Uzmanların konuyla ilgili raporlar yazarak ilgili makamlara sunacaklarını ifade eden Akçam, sorunların çözümü için devletle hareket ettiklerini belirtti.

Eğitim programı kapsamında, THİEK ve diğer uzmanlarca yapılan sunumların ardından hazırlanacak rapor ilgili makamlara sunulacak.

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