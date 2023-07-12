Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Belediye başkanının makamında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Bakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Ergün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebi
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
Havacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
EOD Başkanı Torun: Vergiler 2. el otomotiv fiyatlarını yükseltecek
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Karadeniz'de sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Kamu alımlarında elektronik ortamda yapılabilen işlemler genişletiliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Tüm camilerde "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te de eş zamanlı selalar okunacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 13:39, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 13:40
Yazdır
Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde etkinlikler düzenleyecek.

Diyanet'in açıklamasına göre, Türkiye geneli 81 il ve 922 ilçedeki cami ile Kur'an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz'da icra edilecek programlarda yapılacak. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp, mevlid-i şerifler okunacak.

Tüm camilerde 14 Temmuz'da cuma namazından önce "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek.

Ülke genelindeki Diyanet gençlik hizmet merkezlerinde, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur'an tilaveti, dua ve benzeri 1615 faaliyet düzenlenecek.

- Minarelerden salalar okunup, ışıklar yakılacak

Türkiye genelindeki tüm camilerde, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te eş zamanlı selalar okunacak, camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak. Ayrıca merkez camiler ve programların icra edileceği yerlere yakın camiler, sabah namazına kadar açık tutulacak.

Tüm il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

- Kur'an kurslarında etkinlikler düzenlenecek

Yaklaşık 90 bin cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur'an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca "Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur'an kurslarında vatandaşlar ve gençler bilgilendirilecek.

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak.

Diyanet Radyo'da ise kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber