Araçta ölü bulunan 'Maseratili polis' defnedildi

İzmir- İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi. Üçgül'ün yakınları, muhabirleri tehdit edip, cami bahçesinden iterek dışarı çıkardı.

DEFNEDİLDİ



"Maseratili polis" olarak bilinen ve Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Üçgül'ün cenazesi, Ortaca ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Üçgül, burada kılınan öğle namazının ardından Ortaca'nın Gökbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI



Üçgül'ün yakınları, muhabirleri tehdit edip, cami bahçesinden iterek dışarı çıkardı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi.

KARISI İSYAN ETTİ: CİĞERİNİZ YANSIN



Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi.

NE OLMUŞTU?



Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtilmişti. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istenmişti.