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'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma

Kağızman Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 15:58, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 16:00
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Kars'ın Kağızman ilçesinde gazeteci Serkan Çağlar'ın darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kağızman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün yaşanan olaya ilişkin, bazı yerel haber siteleri ve sosyal medyada "Kaymakam Korumalarından Gazeteciye Saldırı!" başlığıyla yayınlanan haber üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazeteci şahıs, aracını park etmek üzere kaymakamlığımız hizmet binasının oto parkına giriş yapması nedeniyle uyarılarak aracını otoparktan çıkarması istenmiştir ancak ilgili şahsın, kolluk kuvvetlerimizin tüm uyarılarına rağmen aracını otoparktan çıkarmamakta ısrar etmesi ve kolluk kuvvetlerimize direnmesi üzerine müdahale edilerek ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Amirliği'ne götürülmüştür. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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