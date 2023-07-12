TBMM Genel Kurulu toplandı

Önder, birleşimin başında, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yaklaşık 1,2 trilyon liralık ek bütçenin, vatandaşı vergi ve zam yüküne boğacağını savunan Demir, "Ek bütçe ile kaşıkla verip kepçeyle aldınız. Artık bu ülkede çalışarak kazanmak mümkün değil. Ev, araba almak hayal oldu. İşçinin cebine gireceğini iddia ettiğiniz 500 dolar şimdiden hayal oldu. Emekçiler için hepten karanlık bir dönem başlıyor." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de fındık taban fiyatlarına ve üreticilerin sorunlarına dikkati çekerek, sektörün yeterince desteklenmediğini öne sürdü. Dünyadaki fındığın yüzde 60'ının Türkiye'de üretildiğini belirten Gezmiş, "Fındık, ülkemiz için stratejik bir ürün olmasına rağmen üreticilerimiz şu anda tarım sigortasını bile ödeyemez hale geldi. Acilen Bağ-Kur primleri düşürülmeli. Dünyanın en kaliteli fındığını ürettiğimiz halde maliyetlerini kurtaramadığımız için fındık dalda kalacak." dedi.

Gezmiş, fındık taban fiyatının en az 105 lira olarak açıklanmasını, birinci kalite Giresun fındığının da en az 110 liradan alınmasını talep etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise "dijital suçlar ve çocuklar" konusundaki gündem dışı konuşmasında, milletvekilleri olarak çocuk hakları konusunda sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi.

Çocukların dijital teknolojilerin kötü amaçlarından ve risklerinden korunması gerektiğini, bunun aynı zamanda birey ve toplum sağlığı açısından bir iç güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Böhürler, "Bağımlılık yaratan sosyal medya ve diğer platformlar, çocukları ailelerinden uzaklaştırıyor, suç çeteleriyle irtibatlaştırıyor ve zaman zaman intiharın eşiğine kadar sürüklüyor. Bu konular, başta üniversitelerce daha fazla çalışılmalı ve yasal zeminleri güçlendirilmelidir." ifadesini kullandı.