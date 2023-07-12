Gereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza
Adana'da sivil trafik polislerince, gereksiz şekilde korna çaldığı belirlenen 32 toplu taşıma aracı sürücüsüne 13 bin 952 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 15:03, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 15:05
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için denetim gerçekleştirdi.
Sivil trafik polisleri, gereksiz şekilde korna çaldığını belirlediği toplu taşıma araçlarının plakalarını oluşturulan kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.
Kontrol noktalarında durdurulan 32 sürücüye, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 13 bin 952 lira ceza uygulandı.
Ayrıca, denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve durak harici yolcu alıp indiren 39 sürücüye para cezası kesildi.