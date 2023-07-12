Gereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza

Ayrıca, denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen ve durak harici yolcu alıp indiren 39 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kamunun huzurunu bozacak şekilde gereksiz korna çalan toplu taşıma araç sürücülerinin tespit edilmesi için denetim gerçekleştirdi.

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