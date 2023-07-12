Kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını yaralayan kişi tutuklandı
İzmir'in Balçova ilçesinde, kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakla yaraladığı ileri sürülen ev sahibi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 15:25, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 15:40
Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta, Yılmaz Simitçi ile ev sahibi A.A. arasında kira artışını nedeniyle tartışma yaşandı.
İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Simitçi, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan A.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.