Kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını yaralayan kişi tutuklandı

İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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