Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için cenaze namazı kılındı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni'nin hayatını kaybettiği özel hastanenin önünde toplandı.

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