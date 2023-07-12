Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için cenaze namazı kılındı
Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Abdülbaki El-Hüseyni için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii Şerifi'nde cenaze namazı kılındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 18:04, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 18:03
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni'nin hayatını kaybettiği özel hastanenin önünde toplandı.
Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii Şerifi'nde cenaze namazı kılındı. Menzil mensupları, cenaze sırasında gözyaşı döktü.