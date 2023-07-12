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İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Erzurum ve Bolu Valilikleri orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yeni bir duyuru yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 15:47, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 15:48
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İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Erzurum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle olası orman yangınlarına karşı 15 Temmuz-15 Ekim'de bazı ağaçlık alanlar ve ormanlara girişler yasaklandı.

Vali Okay Memiş başkanlığında toplanan Orman Yangıları İle Mücadele Komisyonu, il genelinde olası orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli kararlar aldı.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerde kurul tarafından belirlenen mesire alanları ile ormanların dışındaki yerlere, görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişler yasaklandı.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak.

Piknik yapılmasına izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılamayacak. Buralarda ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilecek.

Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy camilerinde müftülükler, mahallelerde ise muhtarlar bilgilendirmede bulunacak. Mesire alanlarının giriş ve çıkışlarında da belediyeler ile ilgili diğer kurumlar uyarı yapacak.

Yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

Bolu'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bolu Valiliği, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yeni bir duyuru yaptı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda belirlenen alanların dışında ormanlara girişin yasaklandığı belirtildi. Hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek adına karar alan Valilik, 15 Temmuz'dan 30 Eylül 2023 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklandığını duyurdu.

Bolu Valiliği tarafından yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde; ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişler ile 2'nci maddede belirtilen alanlar dışındaki tüm girişler 15 Temmuz 2023 tarihinden 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır."

Belirlenmiş alanlarda piknik yapılabileceğinin belirtildiği Valilik kararında şu açıklamaya yer verildi:

"Bolu ili sınırları dahilinde; orman parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında, 10.00-20.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal ve piknik tüpü (semaver hariç) kullanılarak ateşli piknik yapılabilecektir. Milli park ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılabilecektir. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetler yapılabilecektir. 2'inci maddede belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda piknik ateşi, çoban ateşi, avcı ateşi vb her türlü ateşin yakılması; mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaktır. Orman Kanunu'nun 31 ve 32'inci maddeleri kapsamında kalan köylerimiz başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü vb. yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Kararların uygulanması ve denetimi Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilecek ve ilgili birimlerce hazırlanacak tutanaklar üzerine verilecek idari yaptırım kararları ilçelerde kaymakamlar, il merkezinde ilgili vali yardımcılarınca onaylanacaktır."

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