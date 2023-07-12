Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara, görevde yükselme sınavı sonucuna göre 240 şube müdürü alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 16:18, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 16:20
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaatta bulunabilecek.
Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.