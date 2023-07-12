Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak

Adayların Ankara'da yapılacak yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan ise en az 70 puan alması gerekecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 17- 28 Temmuz'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden müracaatta bulunabilecek.

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