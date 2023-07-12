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FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapis

FETÖ'nün yargıdaki "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı belirtilen eski Adalet Akademisi Başkanı ve eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a, yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden 17 yıl 4 ay hapis verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 17:02, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 17:02
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FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapis

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Yıldırım ve avukatları katıldı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma kararı ve dosya kapsamına ilişkin savunmasını yapan Yıldırım, suçsuz olduğunu savundu.

Avukatların savunmalarının alınmasının ardından son sözleri sorulan Yıldırım, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum." dedi.

Müzakere arasından sonra mahkemeye başkanlık eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakan Yüksel, hükmü açıkladı.

Buna göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma kararına karşı direnilmesini kararlaştıran mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesince 15 Ocak 2020'de verilen kararda olduğu gibi sanık Yıldırım'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Sanık hakkındaki suçlamalar

Yıldırım hakkında hazırlanan mütalaada, öğrencilik yıllarından itibaren dahil olduğu terör örgütü üyeliği faaliyetlerini hakimlik mesleğinde de sürdürdüğü, örgüt toplantılarına katılıp himmet topladığı, bu toplantılarda örgüt üyelerinin faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmeleri yönünde talimat verdiği vurgulanmıştı.

Sanığın Adalet Akademisi Başkanı iken terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü, 2010'daki HSYK seçiminde aday belirlenmesinde aktif rol oynadığı anlatılan mütalaada, Yıldırım'ın Yargıtay üyesi seçildikten sonra divan üyelerinin ve daire başkanlarının seçilmesinde belirleyici olduğu kaydedilmişti.

Mütalaada, örgütün yargı yapılanması üst konseyinde görev yaptığı da belirtilen Yıldırım'ın, yargıda alınacak kararların belirlendiği ve heyet şeklinde çalışan örgüt biriminin "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığına işaret edilmişti.

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