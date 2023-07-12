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Ak Partili Gül: Anayasaya imar affı yapılamayacağına dair hüküm koyacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, imar hukukunu anayasal düzeye çıkaracaklarını ve anayasaya imar affı yapılamayacağına ilişkin hüküm koyacaklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 17:18, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 17:18
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Ak Partili Gül: Anayasaya imar affı yapılamayacağına dair hüküm koyacağız

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, iktidarın, seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağı yönünde söz verdiğini anımsatarak, tüm gençlerin kamuda mülakatların kaldırılmasını dört gözle beklediğini söyledi.

Ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı ile mücadele eden gençlerin en büyük şikayetlerinin başında "mülakat zilleti" olduğunu dile getiren Şahin, gençlerin umudunu yurt dışında aradığını, bunun Türkiye için bir beka sorunu olduğunu kaydetti. Şahin, "İktidar milletvekilleri mülakat zilleti nedeniyle vebal altındadır. Şimdi sizleri bu vebalin altından kalkmaya, seçimden önce verdiğiniz sözü tutmaya davet ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu yaklaştıklarını beyan ettiğini aktararak, "Taraflar arasındaki mutabakat metnini incelediğimizde Türkiye'ye verilenlerin yalnızca ileri dönük soyut temennilerden ibaret olduğunu gözlemlemekteyiz. İsveç'in terör suçlularının iadesi sürecini ya da Türkiye'nin haklı güvenlik taleplerini ne ölçüde gerçekleştirdiğine yönelik TBMM'nin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla genel görüşme çağrısında bulunacağız." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memur maaşlarında yapılacak düzenlemenin kök ücrete de yansıtılması ve emekli maaşlarında da seyyanen artış yapılması gerektiğine ilişkin açıklamasını desteklediklerini; konuyla ilgili MHP'nin önerge vermesi halinde destek vereceklerini kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Çalışmalar elbette yapılacak, mütalaa edilecektir. Bütçe imkanları çerçevesinde dile getirilen görüşlerimiz mutlaka dikkate alınacaktır." dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin gıda enflasyonu konusunda 38 üyesi bulunan OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Oluç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin raporlarına göre Suriye'nin Afrin bölgesi ve çevresinde Kürt halkına karşı insanlık ve savaş suçları işlendiğini iddia ederek, bunların önlenmesi ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

- "Kız okulları açmaya yönelik ucube anlayışı terk etmesi lazım"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulun gündeminde hem torba yasa hem de ek bütçe olduğunu söyleyerek, "1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe getiriyorsunuz ancak torba kanunun içerisinde de Cumhurbaşkanına 794 milyar liralık ilave ödenek sağlıyorsunuz. Nereye saklarsanız saklayın getirdiğiniz ek bütçenin toplam miktarı 1,9 trilyon liradır. Hepsini ek bütçenin içerisine koyun, hep birlikte görüşelim." sözlerini sarf etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, kız çocuğunu okula göndermek istemeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açılabileceğini söylediğini aktaran Günaydın, "Milli Eğitim Bakanı'nın karma eğitim sisteminden kız okulları açmaya yönelik ucube anlayışı terk etmesi ve yerine kız ve erkeklerin okullaşma oranlarında neden eksik kalınıyor, bunun üzerine gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "Milletimize verdiğimiz tüm sözleri hayata geçireceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti'nin kurulduğu günden beri milletin ihtiyaçlarına cevap bulacak politikaları ortaya koyduğunu dile getirdi.

Seçim beyannamesinde verdikleri sözleri hayata geçireceklerini anlatan Gül, "Milletimize vermiş olduğumuz tüm sözleri bu dönemde hayata geçireceğiz. Bugün Genel Kurulumuzun iradesine sunulacak kanun teklifimizle en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Gül, "Bu konuda tarihi adımlar atacağız ve imar hukukunu anayasal düzeye çıkaracağız. İmar affına yönelik değişikliklerin yapılamayacağına ilişkin anayasaya bir hüküm koyacağız. Temel amacımız İstanbul'umuzun, Türkiye'nin her yerinde dirençli konutlarla, dirençli şehirlerle vatandaşımızın yanında olmaktır." diye konuştu.

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