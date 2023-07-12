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15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde 15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı selalar okunacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 17:34, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 17:35
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15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelindeki tüm cami ve Kur'an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz'da icra edilecek programlarda yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde öğle namazı sonrası şehitler için mevlit programı düzenlenecek ve Diyanet TV'den de canlı yayınlanacak. 14 Temmuz'da cuma namazında ise tüm camilerde "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" konulu hutbe okunacak.

Etkinlikler çerçevesinde gençlere yönelik de faaliyetler gerçekleştirilecek. Buna göre gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar marifetiyle Türkiye genelindeki diyanet gençlik hizmet alanlarında gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur'an tilaveti, dua ve benzeri toplam bin 615 faaliyet gerçekleştirilecek. Öte yandan 15 Temmuz programlarının icra edileceği bütün meydanlarda Kur'an ziyafeti, ilahiler ve dualar yapılacak ve bu çerçevede binden fazla faaliyet gerçekleştirilecek.

Minarelerden selalar okunup, ışıklar yakılacak

15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13'te Türkiye genelindeki tüm camilerde eş zamanlı selalar okunacak. Ayrıca merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.

Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek

81 ilin il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Kur'an kurslarında 2 milyondan fazla çocuk ve gençle etkinlikler düzenlenecek. Yaklaşık 90 bin cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur'an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca "Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu özel hazırlanan kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur'an kurslarında vatandaşlar ve özellikle gençler bilgilendirilecek.

Diyanet TV ve Radyo'da din istismarı ve 15 Temmuz konuları işlenecek

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak. Diyanet Radyo için kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak.

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