Güney Koreli vakıf, düzenleyeceği festivalin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Kore Kültür Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Nihat Çevik ile beraberindekiler, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çevik, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından Güney Kore'den arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gelerek destek verdiğini söyledi.

İnsani yardımların da yapıldığını aktaran Çevik, 16 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda depremzedelere destek için Güney Koreli sanatçıların "ebedi dost" sloganıyla bir araya geleceği festival düzenleyeceklerini aktardı.

Festivalde Güney Koreli müzik gruplarının sahne alacağını vurgulayan Çevik, konser öncesi Kore mutfağının lezzetlerinin sergileneceğini, kentte konaklayan depremzedelerin ziyaret edileceğini ifade etti.

Vakıf olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla depremzedeler için festivali organize ettiklerini vurgulayan Çevik, "Festivalden elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak. Kore mutfağının sunularını Türk halkına ulaştırmaya çalışıyoruz. Kore hükümeti ile Türkiye'nin geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Geçmişte Kore'nin mücadelesinde Türkiye omuz omuza yer aldı. Onun için Türkiye'ye her zaman maddi ve manevi desteğini sunmaya çalışıyor." diye konuştu.