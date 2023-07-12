Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Öte yandan bazı vatandaşlar, yangının husumetli oldukları kişiler tarafından kendilerine ait ayçiçeği tarlasının yakılmak istendiği sırada çıktığını öne sürdü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 40 arazöz, 19 su tankı, 10 iş makinesi ve 300 personel görev aldı.

Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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