Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray, geçen hafta çarşamba günü köpeğini dolaştırırken, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Eve döndükten sonra kuduz hastalığı belirtlileri gösteren mimar, yakınları tarafından hemen hastaneye götürüldü.

Kuduz teşhisi konulan genç mimar, buradan Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı.

Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

Kuduz olan köpeğin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

KURTULMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.

GEÇEN YIL DA ÖLÜMLÜ VAKA

Bitlis'te geçen yıl kasım ayında iki çocuğa saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlenmişti. Yapılan testlerde kanunda kuduz virüsüne rastlanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.