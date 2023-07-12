Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 tutuklama
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3'ü tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 20:46, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 20:48
9 Temmuz saat 02.30 sularında merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta iddiaya göre, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.
Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.