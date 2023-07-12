Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Ankara'ya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 21:05, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 23:25
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.