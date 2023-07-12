Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildi
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 21:34, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 21:35
Yazdır
Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, emniyet ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler gibi yapılabilecek her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 13 Temmuz saat 00.01'den itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber