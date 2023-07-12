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Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sellerden etkilenen 9 ile toplam 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderildiğini, aşırı yağışlar sonucu Samsun, Zonguldak ve Giresun'da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 22:26, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 22:28
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Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Bakan Yerlikaya, Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesi, Karadeniz Ereğli ilçesi ve Gülüç beldesinde selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Gülüç'te seraları hasar gören vatandaşlarla da görüşen Yerlikaya, daha sonra Zonguldak Valiliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Valilik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyunca kenti gezdiklerini ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Ana gündem maddelerinin aşırı yağışlardan etkilenen yerleşim yerlerindeki hasar ve zarar tespitlerinin olduğunu anlatan Yerlikaya, yağışlar sonrasında uyarı verilen illerde toplam 5 bin 986 ihbar alındığını aktardı.

- Yağışlardan 10 il, 82 ilçe, 1353 köy ve mahalle etkilendi

Yerlikaya, tüm ihbarlara ekiplerce AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildiğini vurgulayarak, "Aşırı yağışlardan 10 ilimiz, 82 ilçemiz, 1353 köy ve mahallemiz maalesef etkilendi." dedi.

Yaşanan sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylardan Bartın, Ordu ve Zonguldak'ın merkez ilçe ve köylerinin pek çoğunun olumsuz etkilendiğini belirten Yerlikaya, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Karabük ve Samsun'da da yerleşim birimlerinin etkilendiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, sel felaketinde AFAD koordinasyonunda toplam 6 bin 611 personelin görev yaptığını aktararak, "Bir parantez açıyoruz; 1390'ı jandarma ve 1861'i polis. 2 helikopter, 578 çeşitli türde iş makinesi hem görevlendirildi hem çalıştı. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 608 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle kurtarıldı." diye konuştu.

- Yollar açıldı, elektrik kesintileri giderildi

Toplamda 210 yolun kapandığını, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında tüm yolların trafiğe açıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl, ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerine artık elektrik verilebiliyor. 165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerine içme suyu verilmeye başlandı. İnşallah yakın bir zamanda 105'ine de su verilmeye başlanacak."

"Aşırı yağışlar sonucunda Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

- 915 konut, 1317 iş yeri etkilendi

Zonguldak'ta en yüksek tespit edilen metrekareye yağış miktarının 236 kilogram olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz bu güzel şehrimizde aşırı yağışlardan 915 konut, 1317 iş yeri etkilendi. İlimizde AFAD koordinasyonunda 1117 personel, 349 araç ve 5 bot görev yaptı. 30 olaya müdahale edildi ve hamdolsun 45 vatandaşımız kurtarıldı." şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, kente ilk etapta bakanlık olarak 93 milyon lira can suyu ödeneğinin Valilik ve belediyelere gönderildiğini bildirerek, "Dün AFAD acil yardım ödeneğinden Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük'e toplam 360 milyon 700 bin liralık ödenek gönderdik." dedi.

Selden zarar gören illerdeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine değinen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, AFAD bünyesinde iş yerlerinde beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladığını kaydetti.

Yerlikaya, bu işlemlere ilişkin incelemelerin komisyonlarca bitirilmesinin ardından iş yeri sahiplerine yapılacak ödemelerin belirleneceğine değinerek, devletin desteğinin her daim devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, afet olmadan önce hep birlikte bilimin ışığında gereken hazırlıkları yapma noktasında her zaman gayret içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, ve Saffet Bozkurt ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum amirleri eşlik etti.

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