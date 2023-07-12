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Freni patlayan domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2023 23:16, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2023 23:18
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Freni patlayan domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

İddiaya göre, Çanakkale'den İzmir istikametine giden, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun freni, Çanakkale-İzmir kara yolunun Küçükkuyu girişinde patladı.

Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde seyir halinde olan 35 TIS 39 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyon daha sona aynı yönde ilerleyen 35 EKS 068 plakalı yolcu otobüsüne ve 06 CKE 758 plakalı otomobile de çarptıktan sonra devrildi. Kamyonun kasasındaki domatesler yola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 35 TIS 39 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılar ile yaralı kamyon sürücüsü ve yanında yer alan yolcu da Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çanakkale-İzmir kara yolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

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