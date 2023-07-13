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13 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 00:09, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 00:11
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13 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.59)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Kütüphane Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılacak.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, memur maaşlarında ve emekli aylıklarında artış ile bazı vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, mayıs ayı ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zeugma kökenli mezar steli"nin Türkiye'ye iadesi dolayısıyla Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek törene katılacak, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi"ni gezecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığında "Malatya fahri hemşehrilik beratı" takdim edilecek Ersoy, "İl Koordinasyon Toplantısı"na katılacak.

(Gaziantep/10.30/13.00/Malatya/16.45/17.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final mücadelesinde, ABD'de İtalya ile karşılaşacak.

(Arlington/22.00)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Fenerbahçe'nin Rusya ve Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.

(Graz/St. Petersburg/Grassau)

3- Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını Slovenya'da sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin futbolcusu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/14.15)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Londra)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Roanne-Belleville en Beaujolais arasındaki 12. etap yarışıyla devam edilecek.

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