Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme Genel Kurul'da
Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

20 kontenjan için veliler nöbette

LGS puanıyla öğrenci alan özel liselerin önkayıt ve kesin kayıt dönemi sona erdi. Serbest kayıt dönemine geçen okullar, 14 Temmuz akşamına kadark ayıt yapacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 07:52, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 07:53
Yazdır
20 kontenjan için veliler nöbette

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerin 2 kez gerçekleştirilen önkayıt ve kesin kayıt dönemi son buldu. Okullar dün serbest kayıt dönemine geçti. Bu liseler 14 Temmuz Cuma akşamına kadar serbest kayıt yapacak. Serbest kayıt döneminde de liseler tekrar taban puanlarını açıklayacak ve puan üstünlüğüne göre asil ve yedek kayıt yapacak.

Bu liselerin çoğu ilk kayıt döneminde kontenjanlarını doldurmuştu. Ancak bazı okullarda kayıt çekmeden dolayı boş kontenjan var. İkinci kayıt döneminde yabancı özel liselerde 67 boş kontenjan kalmıştı. Serbest kayıt döneminde 20 boş kontenjan var. Veliler olası kayıt çekmelerden de oluşabilecek boş kontenjanları takip etmek için okulların internet sitesini dakika dakika kontrol ediyor. Serbest kayıt döneminde her gün için bir taban puan açıklanıyor ve kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılıyor. Önkayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanıyor.

HANGİ OKULLARDA BOŞ KONTENJAN VAR?

Üsküdar Amerikan Lisesi: Serbest kayıt dönemi puanı 483. Okulda 180 kontenjandan kızlarda 2, erkeklerde 3 olmak üzere 5 boş kontenjan var.

Tarsus Amerikan Koleji: Serbest kayıt dönemi puanı 442. Okulun 60'ı kız olmak üzere 120 kontenjanından kızlarda 1, erkeklerde 1 olmak üzere 2 boş kontenjanı var.

İzmir Amerikan Koleji: Serbest kayıt dönemi puanı 463. Boş kontenjan 1.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi: 61 kontenjanından 9'u boş. Serbest kayıt dönemi puanı 455.

Sankt George Avusturya Lisesi: Bu takvimin dışında kayıtlarını yürütüyor. Yedek liste üzerinden kayıtlarına devam ediyor. Puanları değişmedi. Lise için 480 ve 1 kontenjan boş. Taban puanı 470 olan ticaret bölümünde 2 boş kontenjan var.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber