Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu



Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.



Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları Genel Kurul aşamasında bir değişikliğe gidilmezse yüzde 25'e tamamlanacak.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

HAZİNE GENELGESİ YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı bütün memurlar 15 Temmuz itibariyle alacak.



Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek.

Seyyanen farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren denirse seyyanen zammın farkı da yatacak.

EYT'LİLER DE ZAMLI ALACAK

EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor.

EYT'liler de dahil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak.

Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.

SEYYANEN ZAM VERGİYE TABİ DEĞİL

Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak.

İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak.

Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmeyecek.

SOSYAL HAKLARA DA YANSIYACAK

Memura ilave ödeme kıdemde olduğu gibi mali ve sosyal hakların tespitinde esas olan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak.

Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler ise memur maaş katsayısı ile birlikte artıyor.

Buna göre, yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2 bin 348 liraya çıktı.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, üniversite mezunu şube müdürü 32 bin 451 lira, uzman doktor 54 bin 959 lira alacak.

Üniversite mezunu hemşire 26 bin 440 lira, mühendis (1/4) 33 bin 122 lira, kamuda çalışan hizmetli de 20 bin 376 lira alacak.

EMEKLİYE ZAM ORANI ARTACAK MI?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'na çevrildi.

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulundu.



Bu açıklamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Başkanı Abdullah Güler de, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını söyledi.

Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır.

Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olması çağrısı yaptı.

HAZAL ATEŞ