Türkiye aşırı sıcakların etkisinde: 'Gerekmedikçe dışları çıkmayın' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.

Temmuzun ilk haftası kaydedilen "en sıcak hafta" oldu

NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin ayrıntıları anlattı. Çalışkan, "İstanbul'da sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak. Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da İzmir'de 39, Manisa, Aydın, Denizli hattında 42-43'leri bulacak. Antalya'da 43-44, Adana'da 43 dereceler ölçülecek. Bu dereceleri bekliyoruz. Bunlar gölgedeki sıcaklıklar. Eğer siz güneşteyseniz 55 derece civarı hissedeceksiniz." dedi.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİNE DİKKAT

Aşırı sıcak ve nemin düşük oluşu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlık alanlar için yangın tehlikesini beraberinde getiriyor.

Dilek Çalışkan, "Buradaki en önemli durum nem ve rüzgar. Nem çok yüksek değil orta seviyeli. Nemin yüksek olmaması bizim sağlığımız açısından iyi. Nem yüksek olsa durulacak bir hava olmazdı. Ancak nemin düşük olması orman yangını riskini artırıyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangını seviyesi çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de etkili olması beklenen sıcak hava dalgası sebebiyle dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının klinik bir durum olduğuna dikkat çekti. Yaşlıların, çocukların, kalp rahatıszlığı veya tansiyon gibi kronik hastalıklara sahip olanların yüksek risk grubunda olduğunu belirtti. Bakan Koca, hava sıcaklığının yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarı çıkılmaması çağrısı da yaptı.

Murat Şahin