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Artı 300 TL'ye adrese teslim akademik ilan!

Selçuk Üniversitesinin öğretim görevlisi kadro ilanında 300 TL'ye satın alınabilen adayı tanımlayan sertifika şartına yer verildi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 12:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 10:28
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Artı 300 TL'ye adrese teslim akademik ilan!

Selçuk Üniversitesi tarafından 11 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uygulama Birim statüsündeki Öğretim Görevlisi ilanında; "Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yapmış olmak. Çağrı Merkezi Operasyon Takım Lideri Eğitimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekirse; üniversitelerde uygulama birim statüsünde öğretim görevlisi istihdam edilen birimler aşağıdaki yerler olarak sıralanabilir.

-Basın Yayın Ofisleri,
-Bilgi İşlem birimleri,
-Proje Birimleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri,
-Kariyer Merkezleri,
-Dış İlişkiler Ofisleri.
Selçuk Üniversitesi ilanında lisans ve yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış bir kişiyi hangi birimde görevlendireceğini belirtmemiştir. Bu durum her ne kadar mevzuatın açıkça zorunlu kılmadığı bir husus da olsa neredeyse tüm yükseköğretim kurumları uygulama birim statüsünde alacakları öğretim görevlisi ilanında kişilerin çalışacakları ofisleri ilanlarda açıkça yazmaktadır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır." Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, üniversitelerin uluslararası ofislerine alınacak uygulama birim öğretim görevlilerinde en az 85 yabancı dil puanı şartı bulunmaktadır. Ancak, Selçuk Üniversitesinin uluslararası ilişkiler alanında aradığı öğretim görevlisi adayının hangi birimde istihdam edileceği belli olmadığından bu kadroya başvuracak kişilerin yabancı dil puanlarının en az 50 mi ya da en az 85 mi olacağı hususunda büyük bir kafa karışıklığı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu ilanda "Çağrı Merkezi Operasyon Takım Lideri Eğitimi" sertifikası şartı aranmıştır. İlk kez gördüğümüz bu sertifikaya sahip bir kişinin üniversitenin çağrı merkezinde öğretim görevlisi olarak çalışacağına inanmakta zorlanıyoruz. Üniversitelerin uygulama birim statüsünde çalıştıracağı öğretim görevlilerinde sertifika gibi belgeler araması son derece doğaldır. Ancak, bu sertifikaların kişinin görev yapacağı birimle uyumlu olması ve bir zorunluluk hali olması da beklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu sertifikayı biraz araştırdığınızda son derece uygun fiyatlara kısa sürede temin edilebildiğini de görebiliyoruz.

Sonuç olarak, halen başvuru süreci devam eden bu öğretim görevlisi ilanının tüm adayların başvurusuna imkan verecek şekilde düzeltilmesini, ilave olarak alınacak öğretim görevlisinin hangi birimde istihdam edileceğinin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

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