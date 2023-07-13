Arınç'tan Yerlikaya'ya iade edilen KHK'lılar hakkında teşekkür mesajı

İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Dondurucuda bulunan ceset, Milli Gazete yazarının oğlu çıktı
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Memur ve emeklinin zamlı maaş takvimi belli oldu
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
Evde talep durdu fiyatlar düşüyor!
20 kontenjan için veliler nöbette
20 kontenjan için veliler nöbette
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemenin ilk 7 maddesi kabul edildi
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Arınç'tan Yerlikaya'ya iade edilen KHK'lılar hakkında teşekkür mesajı

TBMM eski Başkanı AK Parti'li Bülent Arınç, göreve başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın , mahkeme kararıyla göreve dönen bakanlık mensuplarını göreve iade işlemlerini başlatması nedeniyle sosyal medya hesabından teşekkür etti ve diğer yargılaması devam eden KHK'lılar hakkında mağduriyetlerinin çözülmesi için hükümetten beklentilerini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2023 09:42, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2023 09:44
Yazdır
Arınç'tan Yerlikaya'ya iade edilen KHK'lılar hakkında teşekkür mesajı

2018 yılında OHAL'in kaldırılmasından sonra 4 yıl süre ile terör örgütleri ya da milli güvenliğe yönelik tehlike arz eden yapılarla irtibatlı ya da iltisaklı görülenlerin kamu görevleri, ilgili bakanlıkların onayı ile sonlandırılmıştır.

Bu kişilerden idari yargıya başvurup, ihraç işlemini iptal ettirenlerin göreve iadeleri İçişleri Bakanlığı dışında uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığı'nda ise 2020-2021 yıllarında dahi idari yargı kararı ile ihraç işlemi iptal edilen personellerin göreve iadesi gerçekleşmediği gibi mali ve özlük hakları da ödenmemiş idi.

Anayasamızın 138'inci maddesinin son fıkrası "idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır" ve "idare, mahkeme kararlarını[n] (...) yerine getirilmesini geciktiremez" hükmünü haizdir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci maddesinin ilk fıkrasında "idare (...) mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez" denmektedir.

İçişleri Bakanlığımıza mahsus, mevzuata ve hukuka aykırı bu uygulama 2023 yılı Haziran ayında Ali YERLİKAYA'nın İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesi ile birlikte öncelikli olarak ele alınmış, hukuk devleti olmamızın bir gereği olarak da idari yargıdaki ihraç işlemlerini iptali doğrultusunda verilen kararlar 06.07.2023 tarihli atamalar ile hayata geçirilmiştir.

Sayın Bakan Ali Yerlikaya'nın görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında kullandığı "Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır." ifadeleri oldukça kıymetlidir. Bu ifadelerin akabinde ilk önemli icraatlarından olan bu atamalar vesilesi ile birçok ailenin mağduriyetinin giderilmesinin, devletimizin de samimi özrünü ifade edebilmesinin önü açılmıştır. Bu vesile ile kendisine teşekkürlerimi iletiyorum.

Hal böyle olmakla birlikte idari yargıda da maalesef uygulama birliğinin tesis edilemediği, haklı ve haksızın hakkaniyete uygun olarak ayırt edilemediği örneklerle karşılaşılmaktadır. Kişilerin kamu görevinden çıkarılmasına dair isnatlar hakkında adli yargıda beraat ve takipsizlik aldığı ya da adli soruşturma dahi geçirmediği, durumlarının idari yargıda iadesine karar verilenlerle aynı ağırlıkta olduğu halde salt idari yargının iltisak/irtibat değerlendirmesi neticesinde olumlu karar alamadığı için mağduriyetleri devam eden binlerce kişinin bulunduğunu da kabul etmeliyiz.

Adaleti şiar edinmiş, isminde yer vermiş olan hükümetimizin bu mağduriyetleri de en kısa süre içinde çözeceğine olan inancımız tamdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber